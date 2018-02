Afrique de l'Ouest: G5 Sahel - La Mauritanie nomme les officiers du commandement Ouest

Déclarée «persona non grata au Sénégal» par le Collectif anti… Plus »

D'ailleurs, ce poste de commandement n'a pas encore vu le jour. Dans un premier temps le commandement sera déployé à Nema. A terme, autour du colonel Salem Vall Ould Isselmou devrait graviter une trentaine d'officiers et sous-officiers, en mesure de conduire les opérations à la frontière entre la Mauritanie et le Mali. La zone de la forêt de Ouagadou est particulièrement connue pour être une zone refuge des groupes armés. Les forces maliennes et mauritaniennes ont déjà opéré à plusieurs reprises en bilatéral dans la région et avec l'appui de la force française Barkhane. Dès le début de la décennie, l'armée mauritanienne avait pris conscience du problème en mettant en place des Groupes spéciaux d'intervention chargés de traquer Aqmi aux frontières.

Durant la visite du président Macron au Sénégal, les présidents français et sénégalais ont affiché vendredi 2 février une préoccupation commune concernant la sécurité régionale, avec notamment la montée en puissance, aux frontières du Sénégal, de la force anti-terroriste du G5 Sahel qui réunit le Mali, le Burkina Faso, le Niger le Tchad et la Mauritanie.

