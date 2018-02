Cote d'Ivoire: Équipement des Faci/Hamed Bakayoko - "Nous voulons reconstruire une grande armée, forte et disciplinée"

Le ministre d'Etat, ministre de la Défense, a remis, hier, à la caserne du Gspm à l'Indénié, 46 véhicules de secours d'urgence, de commandement et de transport aux Faci.

Les récents affrontements entre militaires et éléments du Centre de coordination des décisions opérationnelles (Ccdo) qui ont secoué la ville de Bouaké n'épousent pas la vision et l'ambition du gouvernement ivoirien de bâtir une armée forte et républicaine.

Pour le ministre d'Etat, ministre de la Défense, Hamed Bakayoko, « ces événements graves ont mis en péril l'engagement des autorités ivoiriennes de faire de l'armée nationale une institution réconciliée, modèle et disciplinée ».

Il l'a dit, le vendredi 2 février 2018, à la caserne du Gspm à l'Indénié, lors d'une cérémonie de remise de 46 véhicules d'intervention, de commandement et de transport aux Forces armées de Côte d'Ivoire (Faci), dont cinq véhicules de secours d'urgence (Vsu) et deux ambulances d'évacuation, de réanimation et de désincarcération au Groupement des sapeurs-pompiers militaires.

Même s'il admet que, « par moments, des agissements de certains hommes en armes inquiètent », Hamed Bakayoko est convaincu que la modernisation de l'armée ivoirienne est irréversiblement en marche. « Nous voulons reconstruire une grande armée, puissante, forte et disciplinée. Que personne ne doute de notre détermination, de notre engagement à poursuivre le travail entamé. Lequel consiste à rebâtir toute l'armée, après la crise qu'elle a connue, notamment en matière de formation, d'amélioration des conditions de vie et de travail et de discipline », a clamé le ministre d'Etat.

Il a surtout réitéré, au haut commandement de l'armée, sa volonté de tout mettre en œuvre pour faire avancer la grande muette. « Il ne faut pas se laisser impressionner par des comportements qui, nous le savons tous, ne peuvent rien apporter à la construction de l'armée, à l'évolution du pays », a recommandé Hamed Bakayoko. Soulignant que le gouvernement est déterminé à faire progresser les Faci au fil des mois.

Le ministre de la Défense s'est, en outre, félicité des premiers pas réalisés sur le chemin de la renaissance de l'armée ivoirienne. « Personne ne peut nier, aujourd'hui, les résultats concrets déjà obtenus. Les sapeurs-pompiers, dès ce soir, ont plus de moyens d'intervention. Ils pourront sauver plus de vies, soulager davantage de personnes en détresse (... ). Des responsables auront des véhicules de commandement », a-t-il indiqué.

Le chef d'état-major des armées adjoint, le général de brigade Lacina Doumbia, a, au nom des Faci, salué les efforts du gouvernement ivoirien de doter l'armée de moyens conséquents, afin de mener convenablement ses missions. Il a promis d'utiliser à bon escient les véhicules reçus.