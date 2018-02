Cote d'Ivoire: Développement agricole - Un organe de régulation des filières palmiers à huile et hévéa, créé dans trois mois

Pour les producteurs du ces deux cultures de rente, le bout du tunnel ne serait-il plus loin ? Le gouvernement qui a décidé de stabiliser les prix veut prévenir les fluctuations du marché international.

La cérémonie des échanges des vœux entre le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mamadou Sangafowa Coulibaly et les acteurs et partenaires du monde agricole, vendredi dans l'auditorium de l'ancienne Caisse de Stabilisation, a permis à la tutelle d'annoncer de bonnes nouvelles pour les producteurs et notamment pour ceux des filières Hévéa et palmiers à huile. « D'ici à trois mois, a dit le ministre Sangafowa, il sera créé un organe de régulation du Palmier à huile et de l'Hévéa. Nous attendons que les organisations professionnelles désignent leurs représentants pour siéger au sein des conseils d'administration afin les réformes opérées deviennent opérationnelles. »

Le gouvernement avec cet organe est en train de remporter une bataille importante. Lui qui, en 2017 avait déjà en Conseil des ministres, à l'issue du processus de réformes des filières Hévéa et palmier à huile, pris la décision de stabiliser les prix de ces cultures de rente, en utilisant le même mécanisme que pour le cacao, le coton et l'anacarde.

Le Président de la République, qui lors de ses visites aux populations de l'Indénié-djuablin, de la Région des 3 grands ponts et de celle du sud-Comoé, avait entendu le cri de détresse de l'Association des Professionnels du Caoutchouc Naturel (Apromac) et de l'Association Interprofessionnelle de la filière Palmier à huile (AIPH), qui sous les effets de la chute des prix sur le marché international, ne savaient plus où donner de la tête, avait ordonné au ministre de l'Agriculture, la création d'un Groupe de travail sur la réforme des filières Hévéa et Palmier à huile.

Ce groupe a été officiellement installé le 23 novembre 2015 Les experts choisis sur la base de leurs riches expériences devraient envisager des réformes qui permettront de mieux affronter la fluctuation des prix avec des instruments adaptés Ces réformes devraient mettre en place des mécanismes de régulation qui, tout en permettant aux différents acteurs de ces deux filières de tirer meilleure partie du marché international quelle que soit la tendance, assurent la transparence et la confiance entre les familles professionnelles sous le contrôle de l'Etat.

Ces réformes visaient aussi une bonne gouvernance, une réduction de nombreuses contraintes dans la chaîne des valeurs dans les filières et une amélioration de la productivité, pour améliorer la compétitivité. A terme, toutes les interprofessions devraient jouer pleinement leur rôle pour plus d'équilibre et d'équité vis-à-vis de chaque collège.

Cette bataille gagnée, Sangafowa n'entend pas refreiner ses ardeurs. Dans les grandes orientations pour 2018, il entend continuer de promouvoir l'investissement dans le secteur agricole, en vue de la transformation structurelle effective de l'économie du secteur agricole. L'approche agro-polaire adoptée par le programme national d'investissement agricole, deuxième génération (PNIA 2) devra constituer un cadre de référence et être soutenu par tous.

A travers l'accomplissement effectif des différentes tâches, tant dans la chaîne des valeurs, qu'à travers la célérité dans le processus des prises de décisions. Il reste persuadé que dans la dynamique d'une approche participative et inclusive, il sera possible de faire passer l'économie agricole ivoirienne d'une économie de subsistance et basée sur le volume à une économie agricole à forte valeur ajoutée et rentable. Ce qui lui permettra d'être une solution structurelle durable à l'employabilité des jeunes.

Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural (Minader), a rappelé les belles victoires que son département a remportées en 2017 et a surtout fait un focus sur les résultats éloquents enregistrés par le Salon de l'Agriculture et des Ressources animales d'Abidjan (Sara) : la signature de cinq conventions pour un montant global de 140,18 milliards de FCFA, pour la mise en œuvre d'importants projets de développement agricole et 1665,668 milliards de FCFA pour un démarrage d'exécution de PNIA II en 2018. Ses collaborateurs, acteurs de ces bons résultats, par la voix de l'Inspecteur général du Minader, Traoré Salifou, a réaffirmé au ministre qu'il se tenait avec ses collègues, à ses côtés pour gagner de nouveaux challenges.

Pour témoigner la gratitude de la nation, pour services rendus pour le développement de l'Agriculture, 21% du Pib (2015) et 40% des recettes d'exportation (2013), Mamadou Sangafowa Coulibaly a fait commandeurs dans l'Ordre du Mérite agricole, le ministre Anne Désirée Oulotto et Koné Brahima, Directeur général du Conseil Café-Cacao. Puis il a élevé au grade de Chevaliers dans l'Ordre du Mérite agricole, Germain Da Sylva, Représentant résident de la Fao, qui retourne au siège à Rome et Mme Irié née Rahab Gouade, directrice régionale de l'Agriculture, qui fait valoir ses droits à la retraite.