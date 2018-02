Cote d'Ivoire: CNO - Aucun texte n'empêche Palenfo de rempiler

Une commission électorale constituée de présidents de fédérations et présidée par Me Souleymane Sakho (président de la Fédération ivoirienne d'escrime). Concernant les conditions de candidature, il n'y a pas de dispositions particulières, selon le conférencier.

Concernant la liste électorale et les autres dispositions relatives à l'élection, le comité exécutif du Cno-civ s'en est remis à la commission électorale mise en place et qui, en temps opportun, se fera fort de livrer toutes informations utiles.

Il a même ajouté que le général Palenfo étant devenu membre honoraire (à vie), pour avoir passé plus de 10 ans au Cio, est, ipso facto, premier membre du Cno et est dans ses droits pour briguer un nouveau mandat.

