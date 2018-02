Madagascar: Casablanca en bref - Ahmad et Infantino récompensés

Arizaka Rabekoto Raoul élu membre d'une commission. L'assemblée générale de la CAF s'est tenue jeudi à Casablanca, sans la moindre fausse note avec les élections des membres du comité exécutif et ceux des commissions. Arizaka Rabekoto Raoul fut élu à l'unanimité membre de l'organisation juridictionnelle de la CAF. Un choix qui honore Madagascar dans son ensemble et montrant dans la foulée que nous avons des hommes compétents. Cette entité est chargée de régler tous les litiges du football en Afrique. « Une très grande responsabilité », estime-t-il, mais sa passion pour le football fera le reste pour le permettre de trancher en toute équité.

Hery Rasoamaromaka à Casablanca. Hery Rasoamaromaka est candidat à la présidence de la Fédération Malgache de Football et il l'a fait savoir après une rencontre avec le Président Ahmad ainsi que l'actuel intérimaire, Doda Andriamiasasoa. Qu'ont-ils pu se dire Ahmad et Hery Be à part leur passion commune pour le football ? Rien n'a filtré de leur entretien, mais c'est presque une certitude que les deux amis ont abordé la question de ces élections qui n'ont pas pu se tenir ainsi que la mission mixte de la FIFA-CAF qui viendrait d'ici peu à Madagascar pour régler ces problèmes. Cette nouvelle donne va sans doute obliger la CENI à reporter la tenue de ces élections. Du reculer pour mieux sauter.

Imperturbable, le président Ahmad a répondu qu'une équipe mène une enquête et que tout dépend du rapport que ses hommes vont faire. Abordant le football féminin, il a parlé de la tenue d'un symposium à Marrakech pour début mars puis le championnat d'Afrique féminin au Ghana, au mois de novembre. En ce qui concerne la candidature du Maroc au Mondial 2026, Ahmad a annoncé qu'il ne peut plus se prononcer parce que les procédures ont changé, mais il a promis que si l'occasion se présente, il sera derrière les Marocains.

