Madagascar: Ambositra-BNGRC - Dégâts cycloniques « Ava » Les engins coréens d'une extrême utilité...

Usage limité. Hélas ! On constate sur les terrains que pour des travaux d'intérêt communautaire, l'utilisation de ces engins est limitée par les moyens dont disposent les services du BNGRC au niveau des districts et préfectures qui ne sont pas dotés de budgets afférents pour le bon fonctionnement de ces engins et même pas pour l'entretien. Le gouvernement coréen a fait dons de ces engins au gouvernement malgache, mais ce dernier ne semble pas se préoccuper pour permettre au pays de se remettre des dégâts cycloniques et d'avancer.

Un contexte difficile qui sans la présence de ces engins, n'aurait pas permis d'intervenir à temps et de booster les initiatives locales. Les impacts ont été fortement ressentis auprès des populations victimes. Pour n'illustrer que la remise en état de certaines routes pour rétablir la circulation, l'évacuation des malades ou victimes de cataclysmes par les ambulances, l'intervention des pompiers dans des cas difficiles et bien d'autres.

L'année écoulée a été marquée entre autres par la remise des dons du gouvernement coréen au gouvernement malgache. Des dons composés, entre autres de divers engins et qui ont été remis au BNGRC et répartis dans les 22 régions de l'Ile.

