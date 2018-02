Madagascar: Partenariat public - privé - « Vivo Energy » finance un bloc opératoire de l'HJRA

« Vivo Energy » poursuit les actions sociales et démontre sur le terrain qu'elle est effectivement une entreprise socialement responsable.

Une grande première à l'Hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona (HJRA). Grâce au partenariat public- privé, cet établissement hospitalier est dorénavant doté d'un bloc opératoire de chirurgie pédiatrique ambulatoire. L'inauguration de l'infrastructure a eu lieu le 25 janvier dernier en présence du ministre de la Santé publique, le Professeur Mamy Lalatiana Andriamananarivo et Kader Maiga, Directeur Général de « Vivo Energy » Madagascar.

Meilleurs soins. Vivo Energy est fière de cette réalisation qui est la construction du premier bloc opératoire pédiatrique ambulatoire à Madagascar. Le bâtiment comprend une salle de préparation, une salle d'opération, une salle de réveil, une salle d'attente, une salle de garde et des toilettes. Cette unité de chirurgie pédiatrique ambulatoire est conçue spécifiquement pour les enfants et permet de sécuriser leur prise en charge et surtout de garantir de meilleurs soins. La particularité de ce bloc est de centraliser la plupart des opérations chirurgicales des enfants dans un même service plutôt que de les répartir sur le site hospitalier. Aussi, cette infrastructure apportera une meilleure qualité de vie des patients et du personnel, de réduire les longues semaines d'attente pour la chirurgie programmée et à favoriser une meilleure expérience de soins.

Faire la différence. A noter qu'en 2017, 1734 enfants ont été opérés, dont 1008 en urgence sur un total d'intervention chirurgicale de 5030 patients. Actuellement, grâce à la création de ce bloc opératoire spacieux construit par « Vivo Energy » et bien équipé par le ministère de la Santé publique, le Service de Chirurgie Pédiatrique sera en mesure d'opérer les enfants dans de meilleures conditions et également d'augmenter sa capacité d'accueil. « Chez 'Vivo Energy', nous tenons fermement à faire la différence dans les communautés dans lesquelles nous exerçons nos activités. Nous voulons créer des avantages sociaux et économiques durables pour ces communautés et nous engager avec elles, pour gagner leur respect et leur confiance. Ces programmes d'investissements communautaires sont importants pour nous, car nos employés sont issus des communautés locales et que nous sommes au service des entreprises locales et des particuliers » a déclaré le Directeur Général de « Vivo Energy » Madagascar Kader Maiga.