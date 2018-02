Cote d'Ivoire: Développement de l'agriculture ivoirienne - L'Anader définit ses 3 axes prioritaires

La recherche-développement, la vulgarisation par voie électronique des informations dans les filières agricoles pour mieux s'adapter aux changements climatiques, voici les armes de cet organe d'exécution.

Le Dr Sidiki Cissé, Directeur général de l'Anader, a développé jeudi au cours d'un déjeuner de presse, les axes prioritaires de la contribution de l'outil d'encadrement du monde rural, spécialisé dans le conseil agricole, c'est-à-dire, le transfert des résultats de recherche pour une meilleure application en milieu agricole, pour répondre aux enjeux et aux défis de la compétitivité de l'agriculture ivoirienne.

Il a rappelé à grands traits les missions de cette agence d'exécution : favoriser le professionnalisme des producteurs agricoles ; accroître la qualité des produits agricoles, la productivité agricole et les revenus des producteurs agricoles ; assurer la promotion des coopératives agricoles et des associations de producteurs ; réaliser des études de projets agricoles et répondre efficacement à la demande des clients et conseiller les pouvoirs publics sur les questions liées à la promotion du monde rural : formation, crédit, recherche-développement, aménagements ruraux, sécurité foncière, etc.

L'Anader, qui depuis sa création en 1993 s'acquitte avec un bonheur certain de ses missions et a significativement contribué au développement de l'agriculture, qui selon les statistiques de 2015, représentait 21% du PIB (soit 3671 milliards FCFA) et 40% des exportations nationales en 2013, a défini trois priorités majeures à court terme pour l'amélioration de sa propre performance.

Le Directeur général, avec toutes ses équipes assurées du soutien inconditionnel du conseil d'administration exprimé par son président le Pr Kouamé Brou, veut développer son propre système de recherche-développement comme lors du projet PASA, et contribuer à la mise en place d'une plateforme nationale de Recherche-Développement en vue de satisfaire la demande en technologies des acteurs du secteur agricole.

Il veut renforcer sa contribution en matière de lutte contre les changements climatiques à travers la diffusion à grande échelle de pratiques agricoles préservant l'environnement et/ou permettant une meilleure adaptation des systèmes de productions agricoles (productions végétales, animales et halieutiques). Le Dr Cissé veut par ailleurs renforcer son système de vulgarisation agricole par voie électronique (e-vulgarisation) en vue d'assurer l'accès d'un plus grand nombre des filières agricoles aux informations technologiques et techniques.

Les chantiers qui lui paraissent comme des urgences auxquelles, il faut apporter des réponses et solutions satisfaisantes, ce sont la maladie du swollen shoot et la question de la maîtrise de l'eau pour une agriculture en toutes saisons. La maladie du cacao dont les premiers cas ont été découverts en 1932, a traversé le temps et sévit à ce jour dans les zones de production cacaoyère comme dans la région de Sinfra. L'Anader doit, pendant les trois prochaines années (2018-2021), détruire 1000 000 ha de verger infecté par la maladie du Swollen Shoot, à travers le programme d'arrachage et après avoir détruit en 2017, 22 000 autres hectares de cacao.

Relativement aux difficultés liées à la maîtrise de l'eau, le Dr Sidiki Cissé note que la Côte d'Ivoire est victime de sa bonne pluviométrie si bien qu'elle n'a jamais songé à arrêter des mesures de stockage et de rationalisation des eaux de pluies. Dans une conjoncture où il faut s'adapter aux effets des changements climatiques pour pratiquer l'agriculture, il suggère qu'avec les techniques d'irrigation sous leurs différentes formes (goutte-à-goutte ou petite irrigation) qui sont onéreuses, les producteurs deviennent des entrepreneurs agricoles et trouvent des moyens pour rentabiliser leurs investissements de base afin que des solutions soient viable pour eux. Il note fort heureusement que l'agriculture fluviale, avec une forte dépendance du cycle des pluies, connaît un recul progressif.

Le Programme national d'investissement agricole deuxième génération (2017-2025), adresse cette question, toute celle de la mécanisation pour attirer les jeunes dans le secteur de l'agriculture, qui avait permis avec PNIA 1 de créer plus d'un million d'emplois. L'Anader qui entend renforcer sa position de leader du conseil agricole, va intensifier ses actions visant à assurer une meilleure autonomisation des femmes et des jeunes en milieu rural.

Le Directeur général, Sidiki Cissé, pour l'amélioration du cadre de vie des populations en milieu rural entend ne pas relâcher les efforts de son institution, qui travaille sur le café-cacao et la filière anacarde, en renforçant ses actions dans le domaine de la lutte contre les pandémies notamment le vih /sida, le paludisme, mais il n'a pas oublié la lutte préventive contre la maladie à virus Ebola.

Le Directeur général de l'Anader a rappelé la contribution de son organisme dans le développement des filières agricoles et la bonne mise en œuvre des programmes de sécurité alimentaire.