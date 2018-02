Cote d'Ivoire: Musique/Alpha Blondy - "La scène et moi, c'est pour toujours"

interview

Après 35 ans de carrière, Alpha Blondy peut être fier d'avoir accompli un beau parcours professionnel. Aujourd'hui, à 65 ans, celui qu'on appelle affectueusement le "Kôrô" n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Avec au cœur de sa vie Dieu, son créateur, en qui il a une foi inébranlable.

35 ans de carrière. Que de chemin parcouru ! On peut dire que le bilan est énorme...

Vous savez, le bilan appartient à Dieu. Tant que tu bénéficies encore de ses faveurs, tu ne peux pas avoir la prétention de faire un bilan. Je pense que chacun de nous a une feuille de route. La mienne, c'est Dieu qui l'a tracée, c'est Lui qui en décide les grandes lignes. Donc, les bilans, c'est lui qui les fera, moi, je me contente d'être à la hauteur de la mission qu'il m'a confiée. Ma part de mission, je voudrais la réussir. Je voudrais que mon créateur soit fier de moi.

Un Dieu créateur qui semble être véritablement au centre de votre vie...

Dieu ne semble pas être, il est au cœur de ma vie. C'est à Lui qu'appartient le temps. C'est un honneur d'avoir été créé par Lui. J'ai été au planétarium en France et j'ai observé l'univers cosmique. La terre n'est qu'un grain de sable dans cette immensité. Alors, tu te rends compte de la bonté de Dieu et de l'honneur qu'il t'a fait en te créant. Alors, ce Dieu, lorsqu'Il te dit de venir, tu ne peux qu'être heureux. Moi, j'ai la crainte de Dieu parce que je l'aime. Ma vie et ma mort sont ses œuvres.

Les années passent et Alpha Blondy est devenu le Kôrô. Le poids des années n'est-il pas un handicap pour les grandes scènes ?

C'est vrai que l'âge est une réalité. Mais je me sens bien dans mon corps de 35 ans (rire). Vous savez, en réalité, je ne dégage pas forcément beaucoup d'énergie sur scène car je ne suis pas un grand danseur. Si pendant les 35 ans de carrière, je n'ai pas impressionné les spectateurs avec ma danse, ce n'est pas maintenant que je vais le faire. Je me ménage donc.

Il vous arrive tout de même de penser à une fin de carrière non ?

Je serai toujours présent sur scène tant que mon créateur le permettra. Avant qu'il me rappelle dans ses bras. Ce qui me rassure, c'est que dans cette histoire de la vie, personne ne s'en tirera vivant. Ça finira forcément par la mort (rire). Je ne me fais donc pas de souci. Je ne connais pas de vacances.

Vous n'avez donc pas peur de la mort ?

C'est un honneur de mourir et d'aller dans les bras du Créateur. Tout le monde veut aller au paradis mais personne ne veut mourir. Pourtant, Dieu nous a envoyés en mission. Le moment venu, nous devons retourner et lui rendre compte de notre séjour ici-bas. Mais nous les hommes, nous nous comportons comme des déserteurs. Je dis donc que Dieu nous a envoyés en mission et nous allons obligatoirement retourner à Lui pour faire un compte rendu. Il nous a dit dans les écrits saints que cette mission sera difficile, mais que nous devons bien la mener. Je voudrais donc entre ce temps vital et le temps de mon sommeil éternel, donner le maximum de moi. C'est aussi simple que cela.