Angola: Le vandalisme à Luanda crée des embarras dans la circulation de trains

Les ministères angolais de l'Economie et Plan ainsi que celui l'Industrie réalisent jeudi, à… Plus »

Le non respect des normes de circulation lors de la traversée des chemins de fer, et la destruction des barrières de passage à niveau, causent également des collisions entre voitures et trains, a affirmé le patron des CFL, se plaignant davantage du comportement des citoyens qui continuent à jeter des eaux résiduelles dans le périmètre ferroviaire.

Luanda — Les actes de vandalisme commis par des citoyens sur la voie ferrée, notamment sur le tronçon Bungo/Baia, avec plus d'incidence sur la zone de l'usine "Textang" et sur la ligne Musseque-Baia-Viana causent des embarras dans la circulation de trains sur les Chemins de Fer de Luanda (CFL).

Copyright © 2018 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 130 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.