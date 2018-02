Déclarée «persona non grata au Sénégal» par le Collectif anti… Plus »

Et d'attester : «Il est dans le virtuel et il restera toujours dans le virtuel. Rien à dire sur lui sinon qu'il n'a aucune référence aux valeurs, lui qui, après avoir co-signé les décrets d'approbation des contrats pétroliers, s'est dédit avec autant de légèreté».

Concluant sa diatribe avec l'ancien Pm et président de l'Alliance pour la Citoyenneté et le Travail (Act), Mor Ngom a rappelé le «score ridicule de 0.2%» que Abdoul Mbaye a obtenu lors des législatives de juillet 2017.

Poursuivant sa diatribe contre ces trois responsables qu'il a d'ailleurs qualifiés de «minoritaires agités», Mor Ngom a souligné que «ces derniers digèrent difficilement d'avoir été justement écartés du gouvernement et de l'administration du Sénégal pour incompétence, indiscipline et égo surdimensionné».

Se prononçant en effet sur la sortie de ces trois responsables politiques, le ministre conseiller Mor Ngom de la Ccr a sévèrement mis en garde ces derniers. La «Ccr n'acceptera plus de qui que ce soit des critiques infondées sur la gouvernance politique actuelle du pays et elle ne laissera non plus une petite bande divertir les Sénégalais», a affirmé en point de presse le coordonnateur des cadres républicains.

Près de quatre jours après leurs tirs groupés sur la gestion clanique des ressources pétrolières et gazières du pays par le régime du président Macky Sall, la Convergence des cadres républicains (Ccr) de l'Apr apporte la réplique à Ousmane Sonko, Abdoul Mbaye et Thierno Alassane Sall.

