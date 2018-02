Le directeur régional de «Wetland International» de la zone Afrique a profité hier, vendredi 2 février de la célébration de la journée mondiale des zones humides pour lever le voile sur le programme que son organisation compte dérouler cette année.

En marge des activités déjà menées ces deux dernières années dans la restauration et conservation de la Mangrove, mais également les actions déroulées sur formation, la lutte contre la pauvreté et la création de richesses chez les populations locales, Ibrahima Thiam s'engage à étendre les activités de «Wetland International» dans le Delta du Saloum.

Une initiative qui va sans doute passer par un élargissement soutenu de la zone de couverture de son organisation. Ainsi, les villages qui se limitaient à 80 étendues vont désormais aller vers 13 villages qui vont composer l'association inter-villageoise (Aiv).

Ainsi, la production d'huîtres et celle du miel vont être augmentées sans précédent et ouvriront les portes d'une nouvelle commercialisation pour les populations locales. Il s'agit aussi de poursuivre le travail dans la zone insulaire notamment dans les iles.

Ainsi, outre la volonté de renouveler aux populations leur confiance et autres soutiens, cette initiative que les partenaires hollandais se sont offerts s'est manifestée par l'offre d'une barque et la dotation de nombreux lots de matériels et d'équipements d'usage aux populations. D'une valeur de 30 millions de F CFA, ce matériel va surtout aider à la surveillance, la cueillette des huîtres, et le transport de la production. Et pour le cas spécifique à la production un autre type de matériel tels que les ruches, les accessoires pour faire des guirlandes et la contribution au grossissement des huîtres a aussi été remis.