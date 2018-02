Sénégal: Transmission du VIH de la mère à l'enfant - Une baisse de 4,4 points notée en 2017

Déclarée «persona non grata au Sénégal» par le Collectif anti… Plus »

Autrement, pour ce critère, c'est-à-dire la transmission du VIH de la mère au nouveau-né, «nous sommes encore dans les normes», a ajouté le professeur Diop. Cependant pour certifier l'élimination totale du VIH au Sénégal, «il faut que toutes les femmes aillent en consultation Prénatale (CPN) et qu'elles soient dépistées et leurs enfants soient pris en charge quand ils ont le VIH» a souligné Dr. Safiatou Thiam.

L'objectif de cette évaluation est, selon Docteur Safiatou Thiam, secrétaire exécutif du conseil national de lutte contre le sida, «l'analyse opérationnelle de tout le processus mis en place pour permettre de sortir tous les problèmes». Ainsi cette enquête prouve que «de 2012 à maintenant, le taux de transmission mère-enfant du VIH est passé de 7,7% à 3,3%» Aussi, le professeur Cheikh Tidiane Diop, chef de la DLSI, rappelle que «suite à cette enquête, la dernière a été faite il y a 02ans (2015). Ainsi le constat fait globalement est une stabilité, car on est toujours aux alentours de 3% et dans le contexte d'allaitement protégé, c'est moins de 5%» a- t-il fait savoir.

