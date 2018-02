Déclarée «persona non grata au Sénégal» par le Collectif anti… Plus »

En dépit de ce gap au jour d'aujourd'hui, les organisateurs pensent que c'est une réussite. Pour eux, c'est une augmentation consubstantielle du financement, comparé aux 1,3 milliards de dollars contribués au cours des 3 dernières années. Pour eux, la plus importante source de financement de l'éducation demeure les pays en développement eux-mêmes. Plus de 50 pays en développement ont ainsi annoncé qu'ils augmenteront leurs dépenses publiques consacrées à l'éducation pour ladite période pour atteindre un montant total de 110 milliards de dollars, comparés aux 80 millions de dollars entre 2015 et 2017.

Toutefois, les présidents co-parrains de cette 3ième conférence de reconstitution dudit fonds se sont engagés à redoubler d'efforts pour atteindre ledit objectif. En effet, le président sénégalais, Macky Sall a tenu à rappeler que les deux gouvernements, avec les partenaires internationaux, ont travaillé à la préparation de ladite conférence pour en faire un succès. Estimant que l'éducation est la ligne de fond de toutes les batailles pour la paix et le développement, Macky Sall a renouvelé son appel aux pays et partenaires qui n'ont pas encore réagi pour soutenir le Pme. Pour les pays bénéficiaires, il a invité à intensifier les efforts pour l'école.

Les chefs d'Etat, co-parrains de la conférence de reconstitution du fonds du Partenariat mondial pour l'éducation (Pme), à savoir le président Macky Sall et son homologue français, Emmanuel Macron s'engagent à poursuivre leurs efforts pour recouvrer le gap de financement. La rencontre au Sénégal a permis d'enregistrer à ce jour 2,3 milliards de dollars, sans compter les engagements de certains pays, non encore matérialisés. Un succès, selon les organisateurs.

A noter, par ailleurs, la présence de la star planétaire chanteuse de Rnb, Rihanna, ambassadrice de l'éducation qui estime que c'est un combat qui continue pour que chaque fille et chaque garçon puisse aller à l'école. Le ministre conseiller, non moins musicien, Youssou Ndour a gratifié le public d'une très bonne interprétation de sa chanson Africa.

Auparavant, le président Macron est revenu sur les risques d'une jeunesse sans éducation, notamment le repli de soi, le nationalisme, la haine de l'autre, etc. Pour lui, la seule réponse face à ces changements est sans équivoque l'éducation. Il estimera que dans les pays les plus fragiles, les risques de l'obscurantisme, du fondamentalisme religieux ne peuvent être combattus que par l'éducation. Il a ainsi soutenu mordicus que l'éducation est la condition nécessaire à la sécurité, à la stabilité, au développement durable, au progrès des sociétés. Faisant appel par ailleurs à une citation de Victor Hugo, il dira que «ouvrir une école, c'est fermer une prison». Pour autant, il a invité à s'engager fermement car «nous sommes en train, année après année, de perdre du terrain».

En effet, le président Macky Sall a informé qu'au niveau national, le budget du Sénégal pour l'éducation s'élève à plus de 30,2 milliards de dollars américains, aujourd'hui. Ce qui représente, à son avis, plus de 25,48% du budget national. A ce taux, renseigne-t-il, le Sénégal dépasse le ratio recommandé pour l'Objectif de développement durable 4 (Odd4). C'est-à-dire, poursuit-il, qu'en 3 ans le Sénégal a dépensé environ 3,6 milliards de dollars américains dans l'éducation. Ce qui dépasse les 3,1 milliards nécessaires à la reconstitution du fond du Partenariat mondial pour l'éducation (Pme). Sur cette note, il a parié que les 3,1 milliards recherchés seront mobilisés par la communauté internationale.

Lors de la 3ième conférence internationale de reconstitution du fonds pour le Partenariat mondial pour l'éducation (Pme), co-présidée par le président français, Emmanuel Macron, et son homologue sénégalais, Macky Sall, le président sénégalais a promis de contribuer, nonobstant les efforts internes pour l'éducation estimés à plus de 25,48% de son budget national, à hauteur de 2 millions de dollars américains. Un engagement pris devant un parterre de chefs d'Etat qui ont effectué le déplacement à Dakar.

