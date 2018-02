Déclarée «persona non grata au Sénégal» par le Collectif anti… Plus »

La même source renseigne que Jayathma Wickramanayake va effectuer aujourd'hui samedi 3 février une visite au Cem El Hadj Thiaw des Parcelles assainies avant d'aller «s'enquérir des interventions du Groupe pour l'Étude et l'Enseignement de la Population(Geep), une organisation non gouvernementale en matière d'éducation sexuelle complète (Esc) et reproductive à l'école et celles à base communautaire déployées par les pairs éducateurs à Mbour». Ceci entre dans le cadre des programmes des interventions en milieu scolaire et reproductive des adolescents. Le document indique ainsi que cette visite de l'Envoyée Spéciale pour la jeunesse du Secrétaire général des Nations Unies «revêt une dimension importante pour l'Unfpa car la délégation va par la suite s'enquérir de l'Etat d'avancement de certains programmes stratégiques au niveau régional mais également au Sénégal».

Selon un communiqué parvenu à la Rédaction. Sur ce, elle s'est rendue dans l'après-midi d'hier, à Fass qui abrite le projet pilote pour l'opérationnalisation du dividende démographique. Elle était accompagnée par le Directeur Régional de l'Unfpa, Mabingue Ngom, des ministres invités en charge de la santé, de l'éducation, de la jeunesse, et de la femme, mais aussi du Maire de Fass, Monsieur Ousmane Ndoye, ainsi que des artistes Coumba Gawlo Seck et Baba Maal, a indiqué le communiqué.

