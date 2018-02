Cote d'Ivoire: Véronique Tadjo au chevet d'Ebola

Ce roman s'inscrit donc parfaitement dans l'air du temps, et ambitionne de contribuer, de manière poétique, à une prise de conscience écologique, avant que ne s'abattent des catastrophes encore plus meurtrières. Véronique Tadjo formule l'espoir de voir le continent africain renouer avec l'animisme, une vision du monde où l'être humain fait partie intégrante d'une nature respectée et valorisée.

Dans le concert polyphonique des voix, le virus Ebola lui-même fait entendre la sienne pour renvoyer les hommes « devenus plus exigeants, avides et prédateurs » à leurs propres responsabilités. Celle de la chauve-souris, renforce le côté allégorique de ce livre, qui renvoie à une problématique universelle. Dans un contexte de changement climatique, où les catastrophes naturelles se succèdent sous toutes les latitudes - qu'il s'agisse d'inondations, de sécheresse prolongée, de l'arrivée de nouveaux virus, de nouvelles maladies - c'est toute l'humanité qui semble désormais menacée.

Le scandale du système sanitaire en Afrique est donné à voir, sous son jour le plus cru, tout comme l'irresponsabilité de l'Etat, incapable de protéger ses concitoyens. On ressent aussi la « déshumanisation » engendrée par le virus, qui empêche d'étreindre les proches contaminés, d'accomplir les rites traditionnels pour accompagner les mourants, par crainte de contagion.

Véronique Tadjo donne tout d'abord la parole au baobab, arbre premier et majestueux, symbole de sagesse ancestrale : « Nous, les arbres. Nos racines plongent jusqu'au cœur de la terre dont nous sentons battre le pouls (... ) Nous sommes le lien qui unit les hommes au passé, au présent et au futur incertain ».

Rien de ce qui se passe en Côte d'Ivoire ou sur le continent africain ne laisse Véronique Tadjo indifférente. Dans ses livres, on retrouve souvent, en filigrane, des événements qui ont profondément marqué l'inconscient collectif, y imprimant une marque indélébile, qu'elle transcende de sa belle écriture, dépouillée et allégorique.

