Cote d'Ivoire: Lôh-Djiboua - La drogue circule dans les lycées, collèges, maquis...

Le président du conseil régional du Lôh-Djiboua, Zakpa Komenan Rollanda invité ensuite les chefs, autorités, élus et cadres à jouer leur partition pour freiner cette descente des jeunes vers l'abîme.

«Je voudrais exprimer toute ma tristesse de voir nos enfants espoir de demain s'adonner aux vices les plus orduriers que sont la consommation de stupéfiants de toutes sortes L'heure est grave. Trop de fumoirs à Divo. La drogue circule dans nos lycées, écoles, maquis, buvettes, cafétéria. Des élèves qui bastonnent des enseignants sous l'effet de la drogue. Je voudrais nous interpeller sur cette déchéance de nos enfants dont la déviation est inquiétante. Mesdames et messieurs, chers enseignants, chers parents, chères autorités policières, notre responsabilité devant l'histoire est grande. Tous vous savez, tous nous savons que nos cités regorgent de fumoirs et sous nos yeux comme par une complicité passive, on assiste à une destruction de vies massives de nos enfants ».

Tels sont les propos du président du conseil régional du Lôh-Djiboua, Zakpa Komenan Rolland le jeudi 1er février 2018 lors de la cérémonie de présentation des voeux de la population au siège de cette institution à Divo pour condamner le mauvais comportement des jeunes de la région.

Il a invité ensuite les chefs, autorités,élus et cadres à jouer leur partition pour freiner cette descente des jeunes vers les abîmes. Et à la jeunesse d'être une jeunesse responsable. Et Zakpa Komenan Rolland de demander aux jeunes du Lôh-Djiboua d'éviter la facilité. Car, selon lui, elle ne mène qu'à la misère matérielle et morale.

Il leur a conseillé surtout en cette année électorale d'éviter d'être les micros et les haut parleurs des hommes politiques. Le président du conseil régional du Lôh-Djiboua a déploré le fort taux de populations jeunes sans qualification et le taux de populations jeunes sans emploi. Et qu'il essaie chaque jour d'apporter quelques solutions à cette question récurrente.