Cote d'Ivoire: C'est vous qui le dites - Les notices de mode d'emploi en français

Certes, le besoin d'avoir un meilleur taux de rotation du stock est le souhait de tout commerçant, mais quand le patient ignore la dose à prendre pour être guéri, quand le client ne sait pas se servir de l'article acquis à un prix élevé, il y a problème. Mettre en marche un appareil monté à l'envers et l'utiliser peut le détériorer et plus grave provoquer un accident. Toutes ces conséquences sont une bien mauvaise publicité pour le fabricant.

Le français est la cinquième langue la plus parlée au monde avec environ 275 millions de locuteurs. Il est inadmissible de vendre des produits avec des notices ou des modes d'utilisation en anglais, en italien, en chinois, en arabe, etc. dans un pays où la langue officielle est le français.

