Congo-Kinshasa: Ressources naturelles - Kinshasa met fin à la prolifération des prix des matières premières

Le démarrage effectif des activités de la mercuriale, un vieux projet poussiéreux initié dans les années Mobutu, permet désormais de connaître le prix minimum des minerais, du bois et autres produits exportés sur le marché international.

Après des décennies d'inactivité, cet important outil de commerce extérieur de la RDC a pour vocation d'aider le pays à tirer réellement profit de ses exportations.

Il y a quelques années, de nombreux observateurs de la vie économique congolaise se demandaient les raisons d'un si long retard dans le lancement des activités de la Commission des mercuriales des prix à l'exportation, une structure créée en 1989. Pendant près de trois décennies, les experts membres de cette commission n'ont pas fixé les prix des produits à l'exportation. Mais, le 6 décembre 2017, l'évènement tant attendu a eu lieu finalement. Cette commission qui tourne à la vitesse de croisière permet à l'État régulateur de connaître le prix minimum des différentes matières premières exportées. Avec la pression actuelle sur les cours mondiaux et la morosité de la conjoncture économique mondiale, une telle structure reste indispensable pour des raisons de transparence.

Pour le ministère du Commerce extérieur, il est important que les prix des minerais et autres produits exportés soient fixés à un minimum acceptable et réellement pratiqué. Une telle précaution a pour but de lutter contre la sous-évaluation ou la surévaluation des prix transmis aux pays par les exportateurs. Cela contribue aussi à stopper le coulage des recettes dans ce secteur. L'État dispose ainsi des prix exacts des produits exportés sur le marché international. Et ce n'est pas l'expertise qui manque pour faire fonctionner cette commission à plein régime.

Les dernières nouvelles en provenance de la mercuriale indiquent une tendance haussière du cuivre, de l'or, de l'argent et du zinc sur le marché international. Dans l'ensemble, elle projette une hausse variant dans la fourchette de 0,98 % et 2 %. La valeur de la tonne de cuivre devrait passer de 6 996 à un peu plus de 7 000 dollars américains( USD) le kilogramme, dans la semaine allant du 5 au 10 février. L'once d'or trônera désormais dans les 43 813 le kilogramme, contre 43 093 au cours de cette période. Quant à l'argent et au zinc, ils passeront, respectivement, de 498 à 509 USD et de 3 439 à 3 496 USD.

Le communiqué confirme le statu quo pour le cobalt, le manganèse et le tantale. Passant aux produits agricoles, le cacao et le café arabica ont enregistré une hausse constante de leur valeur sur le marché international. Entre le 1er et le 7 février, leurs valeurs passeront à 1,03 USD le kilogramme (cacao) et 1,68 USD le kilogramme (café). Le café robusta va connaître sa baisse trois semaines de suite pour se situer à 1,73 USD le kilogramme. Enfin, la mercuriale signale une baisse du caoutchouc, de la papaïne et de la poudre totaquina sur le marché international.