Congo-Kinshasa: Coopération - L'UE suspend les activités de la Maison Schengen à Kinshasa

L'Union européenne (UE) et la Norvège ont annoncé, le 2 février, la suspension des activités de la Maison Schengen à Kinshasa. Dans un communiqué publié à cet effet, il a été rappelé la décision du gouvernement congolais du 24 janvier, par une note verbale émanant du ministère des Affaires étrangères et intégration régionale, adressée à l'ambassade du Royaume de Belgique, de fermer dans un bref délai la Maison Schengen. Pour l'UE et la Norvège, dans l'incertitude qui prévaut actuellement à la suite de cette annonce et des différents contacts avec les autorités, la Maison Schengen a dû suspendre ses activités.

En ce qui concerne la décision de suspendre les activités de l'agence belge de coopération, le communiqué de l'UE souligne l'importance de la complémentarité de ses actions et de celles des États membres en faveur du développement de la RDC et de sa population. Des restrictions envers l'un des États membres, a-t-elle souligné, risquent de porter atteinte à l'effort collectif au bénéfice des Congolais.

Notant que la Maison Schengen était un instrument de mise en œuvre de la politique commune des visas de l'UE destiné à faciliter le traitement des demandes de visa pour les États parties au traité de Schengen, ce communiqué rassure que les dix-huit États participant au dispositif consulaire de la Maison Schengen Kinshasa estiment important de préserver cette forme de coopération consulaire locale afin d'assurer la continuité et la qualité des services de visas pour les citoyens congolais. À ce titre, a souligné le texte, ils restent ouverts au dialogue. Aussi l'UE promet-elle d'informer les Congolais de nouvelles dispositions qui seront prises quant à ce dossier. « Nous tiendrons informé le public de la Maison Schengen de l'évolution de la situation et de la suite des procédures », a noté ce communiqué.

Une fermeture à trois conséquences

Entre-temps, une analyse de "Zoom-éco" relève les trois conséquences directes de cette décision « diplomatique » du gouvernement congolais liée à la fermeture de la Maison Schengen de Kinshasa. Pour ce magazine, en effet, la mise en œuvre de cette mesure, visiblement motivée par le bras de fer entre la RDC et la Belgique, perturbe momentanément le processus d'octroi de visas Schengen aux demandeurs résidant das le pays. Principalement, ceux pour qui les dossiers sont en cours de traitement et/ou déjà traités et en instance de délivrance, quelle que soit la nature de la réponse (apposition de la vignette ou refus). « Une fois la Maison Schengen fermée, les consulats des ambassades des pays de l'UE en RDC se verront obligés de reprendre la charge de réception et de traitement des dossiers de demande de visas court séjour. S'ils ont déjà reçu l'instruction, cela exige une période transitoire raisonnable », a souligné cette étude.

Mais l'étude a cependant noté que cette prise en mains sera, dans un premier temps, butée à une difficulté: la faible capacité d'accueil de ces ambassades, qui ne disposent plus d'un personnel consulaire capable de prendre en charge le flux de demandes de visas. D'où, a-t-elle conclu, la nécessité d'un recrutement urgent, notant qu'à défaut de ce recrutement, et en cas de débordements, les demandeurs de la RDC seront obligés de recourir aux ambassades des pays voisins dont le Congo-Brazzaville. L'analyse relève également que cette fermeture enverrait plus d'une centaine de Congolais en chômage, en même temps qu'elle présente une opportunité d'embauche dans les ambassades qui seront certainement appelées à recruter un personnel supplémentaire.