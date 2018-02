Congo-Brazzaville: Lutte contre le chômage des jeunes - La dynamique "Po na Ekolo" veut s'investir dans les activités agropastorales

Le document prévoit, entre autres, le lancement du prix Denis-Sassou-N'Guesso pour la promotion des startups dans le domaine agropastoral. Dans le même ordre d'idées, le comité directeur a également inscrit dans ce programme d'actions de deux ans, la création d'une mutuelle de solidarité populaire dénommée « Bana Ekolo ». Toutes ces initiatives visent à lutter contre la pauvreté et le chômage des jeunes devenu comme une maladie endémique, selon le coordonnateur national de la dynamique « Po na Ekolo », Digne Elvis Tsalissan Okombi. Il a mis à profit ces retrouvailles pour féliciter les membres de son mouvement qui, malgré la crise financière que connaît le Congo, sont restés fidèles à la dynamique « Po na Ekolo- Samu na Bwala ». Par ailleurs, Elvis Tsalissan Okombi a déclaré que son mouvement s'engage à accompagner et soutenir les jeunes porteurs de projets créateurs d'emplois.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 130 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.