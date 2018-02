Congo-Brazzaville: Gouvernance forestière - Les mécanismes de recouvrement des taxes bientôt renforcés

Signalons que la conférence des directeurs départementaux élargie aux chefs de brigades est à sa troisième édition. La prochaine est prévue en 2020 et permettra: d'évaluer les capacités de ces administrations en matière de recouvrement des taxes forestières et d'autres produits; de produire de façon régulière des rapports d'activités et des statistiques forestières; de préserver des massifs; de suivre le respect des obligations contractuelles par les exploitants...

« C'est dire que la flamme que nous venons d'allumer à l'occasion de la présente conférence, doit se traduire dans la pratique par la mise en œuvre effective et efficiente de ces recommandations et orientations, notamment d'améliorer les performances de notre secteur, en dépit de la conjoncture économique », a lancé la ministre, avant de promettre la « tolérance zéro » envers les agents indélicats.

Les participants à ces assises ont affiché de bonnes intentions à l'instar du directeur départemental du Kouilou, Bila Ossebi. « Nous nous engageons à faire beaucoup avec un peu », a-t- il déclaré. L'Etat va néanmoins leur fournir des moyens adéquats de travail et de protection, y compris de la formation continue pour renforcer leurs capacités opérationnelles.

L'administration forestière devrait également faire usage de la transparence dans la gestion des recettes et dans l'octroi des agréments et permis spéciaux, ainsi que d'en assurer le suivi de l'exécution des clauses du cahier des charges particulier, surtout des projets en faveur du développement local.

La conférence des directeurs départementaux et des chefs de brigades de l'économie forestière qui s'est déroulée du 31 janvier au 2 février, à Kintelé, a permis de poser les bases, tant soit peu, des réformes de la gestion forestière du pays. Les services habilités devraient donc employer d'efforts dans le recouvrement des taxes sur les produits forestiers des sociétés et des particuliers.

Les directions départementales et chefs de brigades forestières sont appelés à être plus « rigoureux » dans la perception des redevances, afin de renflouer les caisses de l'Etat.

