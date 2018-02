Congo-Brazzaville: Coopération - L'UE réagit à la suspension des activités de la Maison Schengen

Dans une déclaration conjointe publiée le 2 février, l'Union européenne (UE), ses Etats membres et la Norvège, les dix-huit États participant au dispositif consulaire de la Maison Schengen Kinshasa estiment important de préserver cette forme de coopération consulaire locale, afin d'assurer la continuité et la qualité des services de visas pour les citoyens congolais.

L'UE déclare rester ouverte au dialogue et rappelle que la Maison Schengen est un instrument de mise en œuvre de sa politique commune des visas, destiné à faciliter le traitement des demandes de visas pour les États parties au Traité de Schengen. Le 24 janvier dernier, le ministère des Affaires étrangères et de l'intégration régionale de la RDC a informé, par note verbale adressée à l'ambassade du Royaume de Belgique, de la décision du gouvernement congolais de fermer dans un bref délai la Maison Schengen à Kinshasa.

Dans l'incertitude qui prévaut actuellement à la suite de cette annonce et des différents contacts avec les autorités, la Maison Schengen a dû suspendre ses activités. Celle-ci, à Kinshasa, est un centre commun de réception des demandes de visas, conformément au code des visas. Cette coopération entre plusieurs États Schengen a été créée comme initiative belgo-portugaise, cofinancée par le Fonds pour les frontières extérieures de l'UE. Elle est dirigée par la Belgique et opérationnelle depuis le 5 avril 2010. Elle traite les demandes de visas court séjour pour les pays suivants : Allemagne; Autriche; Belgique; Estonie; Finlande; France, Hongrie, Italie, Lituanie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, République Slovaque; République Tchèque; Slovénie et Suède. Pour les visas long séjour, les pays concernés sont uniquement la Belgique et le Luxembourg.

Complémentarité avec les actions d'un Etat membre

Par ailleurs, en ce qui concerne la décision du gouvernement congolais de suspendre les activités de l'agence belge de coopération, l'UE, dans sa déclaration conjointe, souligne l'importance de la complémentarité de ses actions et de celles des États membres en faveur du développement de la République démocratique du Congo et de sa population. « Des restrictions envers l'un des États membres risquent de porter atteinte à l'effort collectif au bénéfice des Congolais », indique l'UE.

Le gouvernement congolais avait également fait savoir à la Belgique que sa nouvelle agence de développement (Enabel) n'a plus sa raison d'être en terre congolaise. Dès lors, il lui a été demandé de tirer les conséquences qui s'imposent. « Faisant suite aux déclarations des responsables de la politique étrangère belge du 4 janvier et du 10 janvier de suspendre la coopération bilatérale d'Etat à Etat avec la République démocratique du Congo et de réaffecter le financement disponible à l'aide humanitaire, le ministère congolais a l'honneur de signifier au gouvernement belge que la nouvelle Agence belge de développement (Enabel) n'a plus de raison d'être en République démocratique du Congo et, dès lors, lui demande de tirer les conséquences qui s'imposent», avait fait savoir le ministère congolais des Affaires étrangères.

Le ministère belge des Affaires étrangères, dans un communiqué, avait déclaré regretter cette annonce qui risque d'empêcher l'agence Enabel d'opérer directement et significativement en faveur de la population congolaise, principalement dans les secteurs de l'agriculture, de la santé publique et de l'enseignement. « Cette décision affecterait aussi les centaines de collaborateurs congolais qui travaillent pour l'agence. La Belgique rappelle qu'à travers ses décisions, visites et présence sur place, elle veille avant tout à soutenir la population congolaise. C'est tout le sens de sa décision du 10 janvier 2018 qui vise à réorienter un quart des moyens disponibles de la coopération gouvernementale vers l'aide humanitaire et la coopération avec les organisations de la société civile congolaise, les universités et les institutions scientifiques », indiquait le communiqué