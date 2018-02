Mali: Convention de Bamako - Le Congo intègre le bureau de la COP2

Au Mali, les moyens de transport prisés par les présumés jihadistes sont les motos et les… Plus »

C'est ainsi que lors du segment ministériel, la ministre du Tourisme et de l'environnement a présenté la déclaration de son pays en insistant sur les points suivants : constat des faiblesses dans le fonctionnement de la Convention ; appel au ressaisissement des pays africains membres de la Convention et à la l'adhésion sans condition des pays africains non membres ; soutien à la désignation du Mali pour abriter le secrétariat exécutif de la Convention ; présentation de la candidature du Congo pour abriter la troisième édition de la COP de la Convention en 2020.

Le communiqué indique que la République du Congo, membre de la Convention de Bamako sur l'interdiction d'importer en Afrique des déchets et produits dangereux, sur le contrôle des mouvements transfrontiers et la gestion des déchets dangereux produits en Afrique, a pris une part active à la Conférence des Parties de cette convention, tenue du 30 janvier au 1er février, à Abidjan, en Côte-d'Ivoire. La délégation congolaise était conduite par la ministre Arlette Soudan-Nonault.

Le pays a été élu à la première vice-présidence de la deuxième conférence des Parties, et a reçu mandat de préparer la troisième qu'elle abritera, du 5 au 8 février 2020, a-t-on appris d'un communiqué signé par la ministre du Tourisme et de l'environnement, Arlette Soudan-Nonault.

