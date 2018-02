Le parti de Jean-Claude Vuemba rassure de la continuité et de l'intensification du combat mené par l'ex-Premier ministre de la RDC et président de l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS).

Dans un message du 1er février signé par son directeur du Bureau politique par intérim, Gabin Muke, le Mouvement du peuple congolais pour la République (MPCR) a exprimé une pensée pieuse et particulière à l'égard de feu président de l'UDPS, Etienne Tshisekedi wa Mulumba. « La conscience collective de la RDC gardera de ce grand monsieur qui nous a quittés, l'image souvenir d'un élite. Il reste et restera à jamais gravé dans nos mémoires comme une belle mélodie qui s'est interrompue, son combat reste le nôtre jusqu'à l'établissement effectif d'un État de droit en RDC », a promis le MPCR.

Organisation des obsèques dignes

Entre-temps, le parti du député national Jean-Claude Vuemba Luzamba a regretté que le Sphinx de Limete n'ait pas bénéficié des obsèques « dignes de son rang ». Le MPCR accuse, en effet, la majorité au pouvoir qui aurait tendu des obstacles insurmontables pour contrecarrer l'organisation des obsèques d'Etienne Tshisekedi en ne favorisant pas le rapatriement de sa dépouille.

Le MPCR rassure, de ce fait, toute la nation congolaise, « que la lutte continue et même s'intensifie de plus en plus ». Cette formation politique a également rappelé qu'elle était parmi les partis et regroupements politiques et sociaux réunis autour du grand projet de la renaissance de la RDC, « lutte que le Mukulumpa, Étienne Tshisekedi wa Mulumba, a mené depuis plus d'une trentaine d'années et dont il a été une cheville ouvrière, avec le vœu de léguer aux générations futures un Congo prospère et un État de droit ».

Ce grand combattant de la liberté, de la démocratie et des droits de l'homme, a regretté le parti de Jean-Claude Vuemba Luzamba, a été arraché à leur affection par la maladie sans avoir démérité dans la lutte pour l'avènement d'un Congo nouveau.