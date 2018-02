Congo-Brazzaville: Force publique - Lancement d'une série de formations des cadres et agents de la police

« Des défaillances ont été observées bien avant et aujourd'hui, il nous faut corriger tout cela », a-t-il reconnu, soulignant que « cette formation va se dérouler tout au long de l'année et toutes les unités d'intervention vont passer ici à l'école pour recevoir les enseignements. Cela va s'étendre aussi au niveau des commissariats de police et autres structures de notre direction et pour l'avenir sur toute l'étendue du territoire national ».

« L'objectif de cette session est de renforcer les capacités tant sur le plan professionnel que technique de nos agents. Comme vous le savez très bien, la recrudescence de la violence est de mise cette fois-ci, surtout entre Brazzaville et Pointe-Noire et pour pallier ce phénomène qui est en train de prendre de l'ampleur, nous avons donc à court terme commencer par les unités qui doivent intervenir dans ce domaine », a déclaré le lieutenant-colonel Jocelyn Francis Koubemba, chef de service de l'instruction à la direction générale de la police, à l'issue de l'ouverture de cette session.

La cérémonie a débuté par un rassemblement qui a regroupé quatre-vingt-quinze cadres et agents de la Brigade d'intervention spéciale de la police (BSIR). Ensuite, les participants ont suivi une séquence de deux exercices d'imprégnation dont les thématiques ont porté sur «La recherche d'un individu dangereux » et « Le contrôle d'un individu dans une zone suspecte ».

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville.

