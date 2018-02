Ile Maurice: Farook Mowlabacus - «Le système de distribution d'eau n'est pas adéquat»

Bien sûr, il y a les réserves souterraines qui sont remplies à 100 %. Il faudra peut-être revoir les water rights. Certaines grandes propriétés ont le droit d'utiliser l'eau des rivières pour le besoin agricole. Cependant, la canne à sucre a cédé la place aux villas et aux hôtels. Désormais les grandes propriétés consomment moins d'eau pour l'irrigation. Il faut une étude pour déterminer quelle quantité d'eau venant de ces rivières on pourra utiliser pour l'usage domestique.

La perte dans le système de distribution est conséquente. L'on estime entre 40 et 50 % le volume d'eau qui se perd dans les réseaux. Si on arrive à arrêter cette perte, il y aura plus d'eau à distribuer et il ne sera pas nécessaire de faire de nouveaux réservoirs. La Central Water Authority a débuté un plan pour remplacer les tuyaux, mais il faut un très gros budget pour le faire. Cela dit, je pense qu'avec le temps cela viendra.

Ce n'est pas un manque d'eau qui en est responsable. Le système de distribution n'est pas adéquat. On fait des barrages et des réservoirs qui sont remplis, mais la dimension de tuyaux n'a pratiquement pas changé. S'il n'y a pas de bons tuyaux, comment prendre l'eau pour l'apporter chez les abonnés ?

Si nous continuons à avoir de la pluie jusqu'en mars, il y aura suffisamment d'eau jusqu'à une certaine période. Et quand on parle de pénurie d'eau, il faut préciser dans quelle région. Bien souvent l'eau est disponible, mais il y a un problème de distribution.

Le plan pour le réservoir de Mont-Vallon par exemple a été conçu à un moment où il y avait plus de champs de canne dans l'Ouest. Désormais, il y a de nombreux hôtels et villas, d'où la nécessité de faire une étude sur notre demande en eau avant de construire les nouveaux barrages.

Ce ne sont pas nécessairement les grosses pluies qui provoquent les inondations. Ce sont l'irresponsabilité des membres du public et le mauvais «design» de certaines infrastructures faites par les autorités. Il y a aussi le mauvais entretien des canaux d'évacuation sans compter des personnes qui construisent leur maison plus bas que le niveau de la route sans même songer à hausser le niveau de soubassement de leur maison.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.