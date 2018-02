Cote d'Ivoire: Action sociale - Konaté Ibrahim offre 4 tonnes de riz aux pasteurs de Port-Bouët

« Unis, nous devenons forts. Merci pour la cohésion. Je suis très touché par votre soutien et vos prières. Vous êtes pour moi un socle sur lequel je m'appuie pour avancer. Demeurons unis et nous ferons de grandes choses, car le meilleur est à venir », a-t-il terminé.

Action sociale: Konaté Ibrahim offre 4 tonnes de riz aux pasteurs de Port-Bouët

4 tonnes de riz et la somme de 200 000 Fcfa constituent le don de M. Konaté Ibrahim, conseiller municipal à la mairie de Port-Bouët, aux pasteurs de ladite commune, comme « cadeau de fin d'année ». C'est le centre pilote de Port-Bouët qui a servi de cadre à cette rencontre dénommée « journée de reconnaissance » des hommes de Dieu à Konaté Ibrahim.

Selon le président de l'organisation, Jacques Delon Bah, le but est d'exprimer la reconnaissance des pasteurs de la commune à M. Konaté pour ses actions en leur faveur.

« Ce vendredi 2 février 2018, est un jour exceptionnel. L'occasion est pour nous, hommes de Dieu de Port-Bouët, de célébrer un homme de cœur, de conviction, un homme serviable. Un homme qui se donne pour les autres sans se soucier de lui-même. Konaté Ibrahim est pour nous, pasteurs, ce que Jésus était pour l'aveugle, à qui le fils de Dieu a permis de recouvrer la vue. M. Konaté Ibrahim est notre sauveur de tous les jours », s'est réjoui Jacques Delon Bah, le gouverneur des pasteurs de Port-Bouët.

Poursuivant, il a relevé que le conseiller municipal, depuis plus de quatre ans, participe à la vie des églises de Port-Bouët. « M. Konaté finance des fêtes de moisson, aide à la construction des églises, soigne des pasteurs, finance des voyages en terre sainte (Israël) de certains hommes de Dieu, etc. », a-t-il ajouté. Avant d'indiquer qu'il est important pour eux de lui rendre un hommage à travers cette « journée de reconnaissance ».

« Nous sommes-là pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2018 et demander vos prières et bénédictions pour une paix durable en Côte d'Ivoire », a, pour sa part, souhaité M. Konaté Ibrahim.

« Je sais que derrière vous, il y a des milliers de personnes. Vous êtes des personnes de qualité et c'est à nous de nous mettre à votre disposition pour qu'ensemble nous prions pour Port-Bouët, pour la paix dans notre pays et pour le Président de la République », a indiqué M. Konaté.

Par ailleurs, Il a salué l'unité au sein de la communauté chrétienne. « Unis, nous devenons forts. Merci pour la cohésion. Je suis très touché par votre soutien et vos prières. Vous êtes pour moi un socle sur lequel je m'appuie pour avancer. Demeurons unis et nous ferons de grandes choses, car le meilleur est à venir », a-t-il terminé.

M. Konaré Ibrahim était accompagné par Salif Ouattara, Justin Dago et Moumouni Salama, tous des conseillers municipaux. Ce sont de plus de 300 pasteurs (hommes et femmes) qui sont venus de diverses églises Evangéliquess, Protestante, Célestes et Ong chrétiennes qui ont pris part à la rencontre.