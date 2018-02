Cote d'Ivoire: Drame à Agboville - Un étudiant se noie dans la rivière "Agbo"

Rappelons que c'est la troisième fois qu'un élève meurt par noyade au même endroit et à des années d'intervalle. Ce n'est pas tout, plusieurs autres enfants son morts à d'autres endroits de cette rivière et aucun d'entre eux n'est originaire d'Agboville. C'est le constat fait par la population.

Celui-ci a continué à nager avant de se décider à sortir de l'eau. Alors, il s'est approché de la berge et en voulant s'agripper à une des barres de fer des installations de la Sodeci, il l'a ratée et est tombé au fond de la rivière. Son ami ne le voyant pas remonter à la surface, a couru informer ses parents au quartier TP d'Agboville. Ceux-ci ont alerté la police qui est arrivée immédiatement sur les lieux en compagnie des pompiers.

Touré Cheick Ismaël Aziz, âgé de 20 ans, ne sera pas cette année avec ses condisciples de l'Université Péléforo Gon de Korhogo. Et pour cause, il est mort noyé dans la rivière « Agbo » le 1er février 2018, à Agboville.

