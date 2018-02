Tunisie: CSS-EST - L'indécision

Placés devant l'interdiction de perdre, les «Sang et Or» et les banlieusards vont mettre les bouchées doubles pour éventuellement s'emparer du fauteuil, risquant en cas d'un second faux pas consécutif d'être distancés par les deux coleaders actuels avec un large écart. La journée reste ouverte sur toutes les éventualités.

Rien que d'y penser, nous nous imaginons que les quatre équipes aux atouts certains lutteront et iront au charbon pour sortir indemnes de leur confrontation. L'hypothèse de voir une équipe prendre seule les commandes n'est pas à écarter. Le play-off pourrait connaître son premier tournant.

Périple «sang et or»

Le voyage est périlleux pour l'Espérance qui devrait être sur le qui-vive face à un CSSfaxien revigoré, cherchant à se mettre à l'abri de toute mauvaise surprise. La balance penche en faveur des locaux, ces derniers se sont bien comportés à Sidi Bou Saïd pour réaliser une bonne entrée en matière. Les camarades de Omar Agrebi disposent par conséquent d'un avantage psychologique aux côtés de celui du terrain et aussi du soutien du public. Mais ces atouts pourraient s'avérer insuffisants pour gagner un match. Dans le camp adverse, on n'a pas du tout l'habitude de subir deux revers successifs. Les protégés de Nizar Chkili, nettement conscients de la particularité de la tâche, vont sans doute essayer de jeter toutes leurs armes dans la bataille mais rien n'est gagné d'avance. Un beau duel en perspective.

Play-out : la sonnette d'alarme est tirée

Six équipes seront sur la ligne de départ fin prêtes pour repartir du bon pied dans une course qui s'annonce extrêmement disputée. Un derby typiquement sfaxien pour commencer. Transporteurs et Postiers à armes égales partagent l'ambition de créer la sensation, ce qui va certainement donner des ailes au vainqueur pour la suite du parcours. Les débats promettent, et la victoire demeure tributaire de la forme du jour et de la bonne lecture de l'adversaire. Le CO Kélibia et la Mouloudia de Bousalem partent en principe favoris. Leurs progrès sont tangibles et ils auront l'avantage d'évoluer à domicile. Mais cela ne diminue pas la volonté des Marsois et des Aviateurs qui sont bien décidés à sauver leurs places parmi l'élite.

Programme

Sousse

16h00 : ESS-SSBS (Haïfa Wafi-Jrad)

Sfax

16h00 : CSS-EST (Ridène-Kouki)

18h00 : USTS-ASPTTS (Baouab-Aïda Hlila)

Kélibia

16h00 : COK-ASM (Ben Chikha-Bouhouche)

Jendouba

17h00 : MSB-TAC (Ben Youssef-Antebli)