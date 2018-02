Nigeria/Maroc: Ce sera Maroc-Nigeria

Alors qu'on parlait de saison terminée pour Henry Onyekuru, le joueur se montre optimiste et espère jouer… Plus »

Les Lions de l'Atlas locaux et les Super Eagles se disputeront donc le trophée du Chan 2018 à l'occasion de la finale qui se déroulera au stade Mohammed-V (Casablanca) demain à 19h00. Une première historique pour les deux sélections qui joueront ce trophée pour un 1er sacre historique dans cette compétition. Pour en arriver là, les deux finalistes se sont montrés intraitables tout au long de leur parcours, à l'image des Lions de l'Atlas qui ont battu les Chevaliers libyens 3-1 alors que les Nigérians ont arraché leur place de finaliste aux dépens du Soudan 1-0. Après 30 matchs de Chan, 52 buts ont été marqués, dont plus de 20% à mettre à l'actif des Marocains et plus particulièrement à l'actif de l'attaquant marocain Ayoub El Kaabi, meilleur buteur avec 8 réalisations en seulement 5 matchs.

