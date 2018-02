Tunisie: Anarchie piétonnière à la place de la Révolution

Jeunes et moins jeunes, femmes enceintes, enfants trimballés par leurs parents ou dans des poussettes, vieilles personnes pouvant à peine marcher, handicapés ou autres continuent chaque jour de s'exposer aux plus graves dangers en prenant l'énorme risque de traverser ladite place parfois tout le long de son diamètre, causant par la même occasion gêne et risques pour les véhicules, car ne respectant ni feux ni passages piétonniers.

Livrés à eux-mêmes sans le moindre encadrement de quelque nature que ce soit, ces piétons trouvent de grandes difficultés à traverser les lieux car n'ayant pas pris l'habitude de suivre un itinéraire plus sûr en empruntant les différents passages pour piétons, artère par artère. Situation d'autant plus préoccupante qu'il n'existe pas de passages souterrains pouvant éviter ce genre d'acrobaties.

Mais pouvaient-ils acquérir spontanément les bonnes habitudes en l'absence de mesures capables de changer positivement et durablement leur comportement ? Eh bien non ! Deux mesures manquent cruellement à cet effet. Les garde-fous pour canaliser et orienter le flux piétonnier lui imposant un itinéraire empruntant uniquement les passages cloutés et la verbalisation des contrevenants.

Une défaillance de taille à laquelle les autorités concernées sont appelées à remédier et à généraliser à toutes les places de nos agglomérations urbaines. Il y va aussi de l'image du pays surtout que la place en question trône au beau milieu du centre névralgique de la capitale, lui-même vitrine touristique aussi bien de la ville que du pays.

Danger pour eux-mêmes ainsi que pour les autres usagers de l'asphalte, les piétons sont en Tunisie généralement livrés à eux-mêmes, se comportant anarchiquement et d'une façon très risquée dans la chaussée. Hélas, rien n'est fait, ou presque, pour mettre fin à ce fléau.