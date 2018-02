Tunisie: Le Belge Fellaini jouera-t-il contre la Tunisie ?

Le Belge Steven Defour, qui a annoncé mettre un terme à sa saison en raison d'une blessure à un genou, sera forfait pour la Coupe du monde 2018 en Russie en juin prochain. "Très difficile d'encaisser cette nouvelle et extrêmement déçu de ne pas pouvoir terminer la saison comme je le voulais", a écrit le milieu de terrain sur son compte Instagram. Le milieu de terrain de Burnley (Premier League) va devoir se faire opérer du genou. Selon certains médias belges, il pourrait être sur la touche pour cinq à six mois. Defour, 29 ans, n'avait pas manqué le moindre match en championnat cette saison jusqu'à mercredi soir. Il avait même été titularisé lors des 24 premières rencontres disputées par les 'Clarets'. S'il n'est pas titulaire dans le onze des Diables Rouges, Defour (52 sélections) était toutefois pressenti pour faire partie de la liste des 23 sélectionnés pour le Mondial en Russie. Au Mondial, la Belgique évoluera dans le groupe G avec l'Angleterre, la Tunisie et le Panama.

«Il est sorti car il avait un problème au genou. Malheureusement pour lui et pour moi. Il est entré avec enthousiasme, mais s'est blessé au ligament», a raconté le 'Special One' après le match.

En effet, il a contracté lors du match opposant son club Manchester United à Tottenham (2-0 pour les Spurs) une lésion des ligaments latéraux. Son entraîneur, José Mourinho, a donné des nouvelles de Fellaini après la défaite des Red Devils. Le Belge, rentré à la 63e et sorti 7 minutes plus tard, souffre du genou.

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 130 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.