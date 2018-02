Tunisie: Le président du CAB devant la commission de discipline

D'autre part, le dossier du président du CA Bizertin (L1), Abdessalem Saâdani, a été transmis à la commission de discipline et de fair-play de la FTF, pour propos injurieux à l'endroit de l'arbitre, alors que le préparateur physique du club de l'US Tataouine (L2), Mejdi Mnasria, a écopé d'une suspension de deux matchs assortie d'une amende de 1.500 dinars pour geste obscène envers le public.

Les clubs de Ligue 1, le CS Sfaxien, la JS Kairouan, le STunisien, le SGabésien, l'ES Sahel et l'Espérance ST ont écopé chacun d'une amende de 7.500 dinars et d'un blâme pour jet de projectiles et de fumigènes alors que l'US Monastir a écopé d'une amende de 2.500 dinars et blâme pour usage de fumigènes.

La Lnfp a infligé une autre série de sanctions à six clubs de Ligue 2:

- EGS Gafsa: 5 mille dinars d'amende assortie d'un blâme pour jet de bouteilles avec récidive.

- AS Soliman : 3 mille dinars d'amende et blâme pour jet de projectiles et envahissement de la pelouse par 5 supporters.

- CS Hammam-Lif: 1.500 dinars d'amende et blâme pour envahissement de la pelouse par un supporter.

-AS Djerba: 1.500 dinars d'amende et blâme pour jet de bouteilles.

-OC Kerkennah: 1.500 dinars d'amende et blâme pour jet de projectiles.

-CS Chebba: 1.500 dinars d'amende et blâme pour jet de projectiles.