Tunisie: Des techniciens libyens formés à Tunis

Dans son allocution d'ouverture, M. Michael Hage, coordinateur de la FAO pour l'Afrique du Nord, a observé que l'Organisation appporte son appui aux pays membres afin de les aider à améliorer leur résilience face aux menaces des parasites ravageurs et des maladies transfrontalières des plantes qui représentent un danger pour la chaîne de la sécurité alimentaire dans ces pays.

«Nous reconnaissons que l'agriculture reste l'un des secteurs les plus prometteurs en Libye compte tenu de son potentiel de croissance et de création d'emplois ainsi que de sa capacité à renforcer la paix et à stabiliser les communautés. Et c'est à cause du risque de propagation de ces parasites ravageurs que nous sommes présents aujourd'hui», a déclaré de son côté othman Belbeisi, chef de mission de l'OIM en Libye lors de l'ouverture de la formation.

Au cours des trois jours de cette formation, les bénéficiaires libyens ont pu se familiariser avec la cochenille verte et les autres parasites ravageurs et s'informer sur les méthodes de diagnostic. Cette session leur a fourni, par ailleurs, l'occasion de recueillir des informations sur les caractéristiques de la cochenille verte, afin d'apprendre comment l'identifier en cas d'attaque des palmiers dattiers. Les bénéficiaires de cette formation ont pu aussi conforter leurs compétences et leurs connaissances sur les procédés ainsi que les enquêtes à mener dans le cadre d'une lutte préventive contre le parasite ravageur et qui sont basées sur l'approche intégrée développée par la FAO. La fin de la session sera validée aujourd'hui par l'adoption d'une stratégie de communication et d'un plan d'action intégré de gestion et de lutte contre ce parasite ravageur.