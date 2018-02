Tunisie: Ferjani Sassi qualifié

La Fifa lève la sanction de retrait de six points au CAB

La Fifa avait ordonné le retrait de six points au classement à l'encontre du Club Athlétique Bizertin à cause d'un litige avec le club angolais du Recreativo. L'instance internationale avait ensuite reçu un dossier complet qui lui a été expédié par la Fédération tunisienne de football, prouvant que le club nordiste a bel et bien entamé les procédures de règlement des 150.000 dinars, objet de la plainte. Après avoir examiné le dossier, la Fifa a communiqué l'annulation de la sanction au CAB. Les Nordistes retrouvent la sixième place du classement avec 25 points au compteur.

Le Club Athlétique Bizertin a donc évité de peu la catastrophe.

L'intervention de la Fédération tunisienne de football a été déterminante dans l'annulation de la sanction qui pouvait être infligée par la Fifa au Club Athlétique Bizertin.

Les joueurs de l'ASG boycottent encore les entraînements

Après avoir fait match nul face à l'Espérance Sportive de Tunis, mercredi pour le compte de la 17e journée de la Ligue 1 professionnelle, les joueurs de l'Avenir Sportif de Gabès ont décidé de boycotter les entraînements de jeudi. En effet, ils réclament encore leurs primes de rendement qu'ils ont exigées avant la trêve du championnat. C'est la deuxième fois depuis une semaine que les joueurs sèchent les entraînements, contrairement au staff technique qui a été toujours présent.

Encore des altercations entre fans à Menzel Abderrahmane

Malgré toutes les précautions prises, quelques altercations ont opposé à Menzel Abderrahmene des jeunes de la ville à des supporters du Club Athlétique Bizertin. Selon quelques sources, des personnes ont attaqué avec des pierres les bus transportant les supporters cabistes à leur arrivée et à leur sortie.

Même si les altercations ont été minimes cette fois-ci, par rapport à ce qui s'est passé la dernière fois, il n'en demeure pas moins qu'il faudra trouver une solution à ce problème entre habitants d'un même gouvernorat.

Samir Rawen entrevoit la lumière

Samir Rawen, ancien joueur de l'Etoile sportive du sahel et du Stade Gabésien, va mieux. L'ancien joueur a eu des soucis de santé récemment. Dans un autre contexte, l'ancien joueur a assuré qu'«il ne peut pas trop critiquer les responsables de l'ESS. Même Othmen Jenayah a assuré qu'il a été victime d'injustice à l'ESS. Samir Rawen a assuré que l'ancien gardien Radhouen Salhi et d'autres anciens joueurs sont avec lui et lui viennent en aide souvent.

SCM-ESZ se jouera devant le public

Le match Sporting Club de Moknine-Espérance Sportive de Zarzis, comptant pour les seizièmes de finale de la Coupe de Tunisie, se jouera finalement en présence du public. Au départ, le stade du SCM a été suspendu pour invasion de terrain. Mais, en fin de compte, une simple amende de 700 dinars a été infligée au Sporting. Le match est prévu demain à 12h30.

La Ligue propose la radiation à vie de Tarek Dakhlaoui

La Ligue nationale du football amateur a proposé la radiation à vie du joueur de l'Etoile Sportive Radésienne, Tarek Dakhlaoui, pour tentative d'agression contre l'arbitre du match de Ligue 3, ESRadès-Stade Nabeulien. Tout en confirmant le résultat acquis sur le terrain, la Lnfa a décidé d'infliger un match de suspension à l'ESR qui devra disputer sa prochaine rencontre sur un terrain situé à au moins 30 km de celui de Radès.

Réserves de l'ESZ : l'Etoile dit n'avoir rien à se reprocher

L'Espérance Sportive de Zarzis, battue mercredi (1-3) par l'Etoile Sportive du Sahel, a formulé une réserve contre trois joueurs de l'ESS dont la participation à la rencontre lui paraissait irrégulière. Il s'agit de Ammar Jemal, Aleya Brigui et Ghazi Abderrazak.

Le secrétaire général de l'ESS, Adel Ghaïth, estime de son côté que la participation de ces trois joueurs au match était régulière, aucun d'entre eux n'étant sous le coup d'une sanction disciplinaire.