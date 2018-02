Congo-Brazzaville: Recherche scientifique - La station vétérinaire et zootechnique du PK 17 en délabrement avancé

Les activités dévolues à la station vétérinaire du PK 17 consistent à la sélection et l'amélioration des espèces animales et aquacoles adaptées aux différentes zones agro écologiques ; à la production des semences et matériel de plantation, des géniteurs et alvins ; à la conservation du patrimoine génétique.

Créé en 1972, ce centre est un fruit de la coopération entre la République du Congo et l'ex-URSS. Il a été cédé en 1985 au Congo, faisant partie du centre de recherche vétérinaire et zootechnique. C'est en 2017 que celui-ci est devenu une station, à l'instar d'autres stations de l'Institut national de recherche agronomique.

Hormis le délabrement des locaux, ce site fait également l'objet d'une occupation illégale. En effet, il comptait au départ quatorze hectares mais, près d'une dizaine ont été spoliés. « La zone est spoliée à plus de 80%. Nous allons recouvrir au département en charge du foncier pour que la question soit réglée », a déclaré le ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique.

