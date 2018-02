Congo-Brazzaville: Diplomatie - Xia Huang achève sa mission au Congo

« Le nombre de chantiers que la Chine exécute au Congo est énorme. S'il s'agit de les classer dans l'ordre d'importance, nous citerons la Zone économique spéciale de Pointe-Noire. C'est un projet d'importance majeure qui permettra au Congo d'assurer son développement ultérieur et son émergence économique. Du côté de l'Etat Chinois, la même politique se poursuivra. Nous ferons toujours plus d'efforts pour accompagner ce pays à réaliser ses rêves », a promis Xia Huang.

Le diplomate chinois a témoigné l'hospitalité des Congolais, affirmant regagner son pays avec le sentiment d'une mission diplomatique bien assurée. « Je terminerai mon mandat ici au Congo dans quelques semaines. Je partirai avec le sentiment d'une mission accomplie.», a déclaré Xia Huang, qui s'est dit flatté par l'hospitalité et la solidarité du peuple congolais envers sa personne. « Au cours des deux années que j'ai passées ici, je n'ai ménagé aucun effort pour apporter ma modeste contribution. Je rentrerai aussi avec un sentiment d'attachement qui s'est établi avec ce pays, le Congo, grand ami de la Chine, qui est digne de tout notre respect et estime. », a poursuivi l'ambassadeur de Chine au Congo.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville.

