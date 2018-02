Cote d'Ivoire: L'éducation de la jeunesse - Un rempart contre le terrorisme

Pour Olivier Agboton, formateur certifié en Process-communication, c'est un scanner et Gps qui permet de se… Plus »

Il sait que si la jeunesse est encadrée, elle ne s'engagerait pas dans de telles entreprises criminelles. Pour lui donc et pour son homologue, Roch Marc Kaboré du Burkina faso qui a pris la parole après lui, l'éducation est la réponse au terrorisme et autres actes connexes.

L'intervention du Président malien, Boubakar Kéïta, a créé l'émotion dans la salle de conférences. D'une voix sobre et calme, il est revenu sur l'attentat meurtrier des groupes djihadistes qui ont endeuillé son pays et le Burkina Faso. Mais, il a tenu à être à Dakar, parce que « ce qui est en jeu à cette Conférence, c'est la survie de l'humanité », a-t-il expliqué.

