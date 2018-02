Guinée: N'Zérékoré - La campagne électorale s'achève sans heurts

Après deux semaines de campagne des 9 partis politique en liste au compte des élections communales du dimanche prochain dans la commune urbaine de N'Zérékoré, l'heure est au bilan dans tous les esprits.

Contrairement aux années passées et contre toute attente, la campagne des élections communales et communautaire a été civilisée, apaisée et sans violence ce qui montre le sens de responsabilité des partis politiques en liste pour l'occupation de la tête de l'une des plus grandes communes du pays.

En effet, pour les 41 places de conseillers de la Mairie de N'Zérékoré nous avons 9 partis politiques en compétition, dont tous ont des hommes en tête de liste à l'exception du RPG ARC-EN-CIEL qui a préféré présenté une liste et par conséquent nous ignorons la tête de liste alors que les candidats des 8 autres partis sont :

Bangaly BAYO du RRD, Pépé Michel ZOGELEMOU de l'UFDG, Moise HABA du BL, Aimé Raphael HABA de la Guinée Audacieuse, Cécé LOUA de l'UFR, Abdoulaye CISSE du PEDN, Jean BAMBA de la Coalition PADES et Abdourahaman E. DIANE de ALYE

Aux jeux de plusieurs observateurs de la vie politique, N'Zérékoré retrouve peut à peut la stabilité et cela est tributaire non seulement de la bonne compréhension de la démocratie mais aussi de la maturité politique et du sens de responsabilité des candidats, qui durant toute la campagne ont prêché la non violence.

L'autre défit à relever par les candidats reste l'acceptation des résultats par tous à leur proclamation.

Il faut rappeler, qu'en période de campagne électorale N'Zérékoré de par le passé à toujours été le théâtre de violences intercommunautaires ou inter-partisans dont tout a commencé en 1991.