Cote d'Ivoire: Leadership - Les secrets d'une relation professionnelle réussie

Pour Olivier Agboton, formateur certifié en Process-communication, c'est un scanner et Gps qui permet de se connaître et connaître l'autre.

« Comment enrichir notre relation à soi et accroître notre réflexibilité à communiquer avec les autres ? Comment avoir une communication positive et constructive avec son entourage ? Savoir donner des instructions, tout en prenant en compte les besoins de l'autre, en le respectant, lui montrer qu'il compte et qu'on peut compter sur lui ».

Ce sont les buts de la Process-communication créée il y a près d'un demi-siècle (1970) par le psychologue américain, Taibi Kahler. Le modèle existe déjà en Europe, aux Etats-Unis et en Asie. Le lancement officiel de ce programme de formation a eu lieu, le 2 février 2018, à Abidjan-Plateau. C'est la première du genre en Afrique.

Gerard Collignon, président de Kahler Communication Africa, qui a effectué le voyage d'Abidjan dans le cadre de ce programme, explique que la Process-Communication ou Process-communication management est un outil qui permet à chacun de s'adapter au type de personnalité de son interlocuteur. Il y a six types de personnalité, à savoir « travaillomane, emphatique, persévérant, promoteur, rebelle et rêveur ».

Selon lui, la Process-communication permet de résoudre les difficultés relationnelles, les conflits, le manque de motivation, tant en entreprise que dans son entourage. « C'est une réponse au bien-être en entreprise et à la performance, bien-être pour le travailleur et performance pour l'entreprise », relève-t-il.

Pour Olivier Agboton, formateur certifié en Process-communication, c'est un scanner et Gps qui permet de se connaître et connaître l'autre. « C'est un outil qui fait avancer le travail, diminue les sources de conflits, offre des éléments pour gérer les conflits, augmente la compétence, la performance et le profit de l'entreprise », explique-t-il. Avant d'ajouter: « c'est une quête vers l'excellence ».

Claude Diambra, directeur du Cabinet Gerassur, représentant « Kahler Communication Africa » en Côte d'Ivoire, se félicite de ce projet novateur. « Ce programme s'adresse aux managers d'entreprise qui ont des personnes sous leurs responsabilités et qui ont besoin de connaître leurs collaborateurs pour mieux les mettre à contribution dans l'atteinte des objectifs de leurs entreprises respectives mais aussi à tous ceux qui ont à cœur de se connaître pour mieux s'adapter aux autres », a-t-il indiqué.

La première session de formation est prévue en mars 2018.