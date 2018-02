Guinée: La préfecture de Boké se prépare pour les élections locales

« Quand vous prenez la pirogue, il faut que vous soyez dans le contexte de la marée, explique Sékou Souaré, le président de la Cépi. Il y a des heures à respecter et dès que vous les ratez, vous perdez, et c'est pourquoi tout se prépare avant ».

Dans le magasin sont stockés les kits désormais complets depuis la réception ce samedi des procès-verbaux et des bulletins de vote. Le plus dur sera de les acheminer à temps, notamment pour les huit districts insulaires de la sous-préfecture de Kanfarande.

C'est la cohue, dès 10 heures ce samedi dans la cour de la Commission préfectorale indépendante. Chacun cherche à interpeller le responsable. Comme Diallo Mamadou Oumar, président d'un bureau de vote. « Nous devons aller là-bas très tôt parce que la route n'est pas tellement praticable, explique-t-il. Nous allons certainement utiliser une moto car c'est le moyen de transport le plus accessible. Donc nous sommes là pour récupérer nos kits et probablement les primes qui seront mises à notre disposition ».

