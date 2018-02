Togo: Baroud d'honneur

On connaît la date du dialogue. C'est donc le 15 février que le pouvoir et son opposition entameront le… Plus »

Pour les experts de la vie politique togolaise, cette manif sonne comme un baroud d'honneur. L'opposition veut affirmer qu'elle est forte et unie et que sa capacité de mobilisation demeure intacte à quelques jours de l'ouverture de discussions avec le pouvoir.

En dépit de l'appel lancé hier par les émissaires guinéens et ghanéens aux partis politiques de cesser toute manifestation avant et pendant la tenue du dialogue (dont l'ouverture est prévue le 15 février), l'opposition est descendue dans la rue samedi. Certes, il n'y avait pas foule et pas beaucoup d'enthousiasme chez les marcheurs.

