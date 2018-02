Sénégal: Conférence du partenariat mondial pour l'éducation - 1 211 milliards de FCfa mobilisés à Dakar

Déclarée «persona non grata au Sénégal» par le Collectif anti… Plus »

Un élan intensifié qui, selon Julia Gillard, va leur permettre d'atteindre leur objectif qui est de contribuer à hauteur de 2 milliards de dollars par an, d'ici à 2020, à la planification sectorielle et aux services d'éducation afin de soutenir l'apprentissage dans les pays en développement. Parmi les pays donateurs, la France qui a coparrainée cette 3ème conférence de reconstitution de fons du Partenariat mondial pour l'éducation, s'est engagée à donner 250 millions de dollars (125 milliards de FCfa), sans compter l'aide bilatérale pour l'éducation de 100 millions d'euros (65 milliards de FCfa), à travers l'Agence française de développement.

Ce qui a fait dire à Julia Gillard, présidente du Conseil d'administration du Partenariat mondial pour l'éducation, qu'il y avait un grand enthousiasme lors de cette 3ème conférence de reconstitution de fonds. « Je suis enthousiasmée par la générosité et la détermination dont nous avons été témoins aujourd'hui, pour garantir, à chaque enfant et à chaque jeune, un accès à une éducation de qualité. Suite aux engagements lors de cette conférence, nous voyons émerger une réelle tendance à prendre à bras-le-corps la crise mondiale de l'apprentissage », a-t-elle expliqué.

