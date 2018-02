Maroc: CHAN 2018 / Jamal Sellami - « Tout pour être sacrés champions d'Afrique »

14 ans après la dernière finale perdue contre la Tunisie, qui reste encore en travers de la gorge de beaucoup de Marocains, les Lions de l'Atlas affrontent, dimanche, l'équipe du Nigeria, en finale du Championnat d'Afrique des Nations 2018 (CHAN).

Après un parcours sans-fautes, le Maroc n'est qu'à 90 minutes du sacre pour cette rencontre qui se joue devant son public au complexe sportif Mohammed V à Casablanca et sans doute à guichets fermés. Pour accéder au plateau final du CHAN 2018, les Marocains ont battu les Libyens (3-1), tandis que les Nigérians s'imposaient (1-0) à une brave équipe du Soudan.

Lors de la conférence de presse ce samedi, Jamal Sellami a tenu à rappeler que le Maroc n'a pas volé sa place, et que compte tenu du parcours, ses hommes méritent le sacre.

« On s'est battu pour arriver là où nous sommes aujourd'hui. Ce n'était pas facile contrairement à ce que pensent certains. On a eu un parcours de champion, on a marqué 12 buts pour en encaisser que 2. Notre place est méritée et nos hommes feront tout pour être sacrés champions d'Afrique », a déclaré le technicien marocain, confiant, avant le choc face au Nigéria dimanche soir.

Sellami a aussi rassuré les médias et supporters marocains, concernant la forme actuelle des joueurs et les transferts de Bencharki (Al Hilal) et Jawad El Yamiq (Genoa). « Jawad et Achraf seront là demain, ce sont des joueurs importants pour l'équipe nationale et retrouveront leurs nouveau clubs dès lundi. Mais pour le moment, ils sont avec nous et essayeront de laisser un beau souvenir au public casablancais avant leur départ. D'ailleurs, tous les joueurs donneront leur maximum demain », a ajouté l'ancien coach du FUS.

Auteur de 8 buts depuis le début du CHAN 2018, Ayoub El Kaabi sera encore sollicité par l'entraîneur Jamal Sellami, malgré la blessure contractée lors de la dernière rencontre. « Ayoub nous a mené en finale. Avec ces 8 buts en 5 matchs, on croirait qu'il n'est qu'un renard des surfaces qui attend la bonne occasion pour mettre le pied. Mais au fait, c'est un joueur généreux, qui fait du bien à ses coéquipiers, offre des solutions avec ses appels et il est surtout bien éduqué en gardant la tête sur les épaules », a conclu le sélectionneur.

Pour cette finale du CHAN 2018 à domicile, on pourrait croire que le Maroc part favori. Mais, les joueurs du Royaume chérifien sont face à une formation du Nigeria. Qui reste (en dépit de sa finale perdue à l'édition 2017 de la Coupe de l'Ufoa, au Ghana), un client sérieux sur l'échiquier international.