Sénégal: Reconstitution du fonds du PME - L'UE annonce un engagement de plus de 65 milliards de FCfa

Neven Mimica, Commissaire européen pour la Coopération internationale et le développement participe à la Conférence de reconstitution de ressources pour le Partenariat mondial pour l'éducation (Pme).

Selon un communiqué reçu à notre rédaction, durant le panel des chefs d'Etat, aux côtés de Macky Sall, président de la République du Sénégal, il a annoncé un nouvel engagement de l'UE de plus de 65 milliards 500 millions FCfa en faveur du Partenariat mondial visant l'éducation de qualité des enfants et des jeunes les plus marginalisés dans le monde. «Cet engagement s'ajoute à la contribution de plus de 245 milliards 625 millions FCfa alloués par l'UE en 2014 », lit-on dans le communiqué. Selon la même source, à l'occasion de la Conférence, le commissaire s'est entretenu avec les présidents Macky Sall, Mohamadou Issoufou, du Niger, Mme Henrietta Fore, secrétaire exécutive de l'Unicef, Mme Julia Gillard, présidente du Conseil d'administration du Partenariat mondial pour l'éducation et ancienne

Premier ministre de l'Australie, le ministre de l'éducation du Pakistan, ainsi que des représentants des principales organisations de la société civile actives dans le domaine de l'éducation.

«L'Union européenne a clairement exprimé son appui au partenariat et à une éducation de qualité. Nous continuerons à investir massivement dans une éducation de qualité pour tous, à travers tous les instruments dont nous disposons. Nous devons assurer un avenir meilleur à tous, nous devons contribuer à l'autonomisation des filles et des femmes. Chaque enfant instruit a le pouvoir de changer le monde. Investissons dans l'éducation, maintenant et pour l'avenir », a déclaré Neven Mimica.