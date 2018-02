Sénégal: Appui budgétaire - 26 milliards de FCfa de l'UE au Sénégal

En marge de la Conférence de reconstitution du fonds du Partenariat mondial pour l'éducation (Pme), le Commissaire de l'Ue pour la coopération internationale et le développement Nven Mimica et Amadou Ba, ministre de l'Economie, des Finances et du Plan ont signé une convention de financement d'un montant de 26 milliards FCfa pour un appui budgétaire sous forme de don au secteur de l'eau et de l'assainissement au Sénégal.

A cet appui de l'Ue, s'ajoute un prêt budgétaire sectoriel non-ciblé de l'Agence française de développement (Afd) d'un montant de 26,9 milliards FCfa. La cérémonie de signature de la convention s'est déroulée en présence des présidents Macky Sall et Emmanuel Macron. «Le décaissement de ce don au Trésor public du Sénégal sera échelonné sur quatre années (2018-2021). Il sera soumis à des conditions d'éligibilité liées à la mise en œuvre de la politique sectorielle, au maintien de la stabilité macro-économique, à l'amélioration de la gestion des finances publiques et à la transparence budgétaire ».

Cet appui budgétaire sectoriel, a pour objectif d'accompagner l'évolution de la politique publique du Sénégal dans le secteur de l'eau, de l'assainissement et de la gestion intégrée des ressources en eau dans un moment marqué par de forts besoins en investissements et des réformes importantes au niveau institutionnel. «L'accès équitable et durable à une eau potable saine, à l'assainissement et à l'hygiène est une condition préalable à la santé, au bien-être et à la croissance. Les ressources en eau sont en outre particulièrement exposées au changement climatique, qui menace l'agriculture et la sécurité alimentaire. Cet appui budgétaire sectoriel de l'Union européenne, sous forme de dons, contribuera de façon décisive à l'atteinte des objectifs du Plan Sénégal émergent (Pse) et à ceux de la politique sectorielle de l'eau et de l'assainissement du Sénégal », a déclaré le Commissaire européen pour la coopération internationale et le développement.