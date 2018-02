Togo: Le processus de renouvellement des instances lancé

Le mandat du bureau actuel du conseil national de la jeunesse (CNJ-Togo) présidé par Régis BATCHASSI finit cette année. Le processus de son renouvellement a été lancé hier vendredi. Il couvre la période du 02 février au 25 avril 2018.

Mise en place du comité électoral national et préfectoral par arrêté, adhésion et actualisation de la liste des associations membres, publication du fichier provisoire et définitive, ouverture des candidatures local, affichage préfectoral, élections préfectorales, transmission de rapports, ouverture des candidatures nationales et régionales, publication des candidatures nationales et régionales, élection des membres du bureau national et régional et investiture suivie de passation de service sont les activités de la feuille de route de ce processus de renouvellement.

« Conformément aux textes régissant le conseil national de la jeunesse, les bureaux sont élus pour un mandat de trois ans renouvelable une seule », a déclaré Régis BATCHASSI.

Du coup, l'actualisation du répertoire des associations et ONG du Conseil national de la jeunesse est ouvert aux associations et ONG dont les membres ont l'âge compris entre 15 et 35 ans. Celles qui sont déjà membres sont invitées à s'acquitter de leur droit de cotisation de membre au plus tard le 20 février prochain.