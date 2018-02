Togo: Tout en souplesse

On connaît la date du dialogue. C'est donc le 15 février que le pouvoir et son opposition entameront le… Plus »

Les débats seront sans doute centrés autour de cette question et les deux parties devront faire preuve de souplesse et d'élasticité pour parvenir à des conclusions qui donnent satisfaction à tous.

Sous l'amicale pression des Ghanéens et des Guinéens, Jean-Pierre Fabre et ses amis ont été priés de s'engager dans un processus de discussions avec le pouvoir.

Cette rencontre entre les représentants de la majorité et de l'opposition avait été proposée dès le mois de novembre par Faure Gnassingbé. Exigences et préalables des opposants ont retardé son ouverture.

