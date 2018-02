Sénégal: 11ème Journée Ligue 1 - Choc au sommet à Deni Biram Ndao, Diambars, Uso et Dakar SC, dos au mur

L'attaquant gambien des Académiciens a été l'auteur des deux buts. Le 14 janvier dernier, il avait déjà réussi un quadruplé historique devant le Guédiawaye Fc Pro, laminé (4-2) à domicile. Au bas du tableau, si Diambars et l'Us Ouakam ne se feront pas de cadeaux dans le combats des mal-classés au stade ... Massène Sène de Fatick, à Léopold Sédar Senghor, Dakar Sacré Cœur sera dos au mur face à l'As Douanes. Ces trois clubs (Diambars, Uso et Dakar SC) sont sur la corde raide. Gagner ou périr, c'est le mot d'ordre dans ces trois clubs à la peine.

Actuel troisième au classement, avec 5 points de retard du leader et adversaire du jour, le club mbourois n'a pas encore renoncé à son ambition de remporter son premier titre en championnat. Et pour réaliser son rêve, il faut d'abord réussir à bien négocier sa sortie de cette après-midi, chez le leader. Un défi difficile à tenir, compte tenu du réalisme de Génération Foot à domicile. Avec notamment, la présence du meilleur buteur, le Gambien Yankuba Jarju (10 buts), terreur des défenses. Celle de l'Us Ouakam est l'une de ses victimes, mercredi dernier lors du match retard (2-0) comptant pour la deuxième journée.

